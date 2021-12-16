Песков напомнил о полномочиях президента отрешать от власти глав регионов

Президент России Владимир Путин вправе отрешать от власти глав регионов в связи с утратой доверия, такие полномочия определяются самой должностью российского лидера. Об этом напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента отказался от комментариев о внесенном в Госдуму законопроекте о развитии местного самоуправления. По его словам, будет работа парламента, и лишь потом будет формулироваться конкретная позиция.

Вместе с тем представитель Кремля не согласился с тезисом критиков, утверждающих, что новые законодательные акты не дают прозрачных критериев для отставки в связи с утратой доверия, а решение отдается целиком на откуп главе государства. Президент избирается народом, и данные полномочия российского лидера вытекают из его должности, отметил Песков.

16 декабря главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления. Документ является следующим этапом по выстраиванию в России единой системы публичной власти, уточнили авторы.