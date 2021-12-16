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На Украине рассказали о нежелании НАТО защищать ее несмотря на совместные учения

Политолог Корнийчук: Украину не собираются принимать в НАТО несмотря на совместные учения

Фото: Globallookpress.com

Политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала «НАШ» рассказал что у стран НАТО может не возникнуть желание защищать Украину в случае военного конфликта даже несмотря на то, что альянс постоянно проводит с ней совместные военные учения.

«Мы должны разделять общие учения и размещения натовских войск. Президент занимается подменой понятий, пытается имитировать, что НАТО с нами. На самом деле, это рутинная процедура совместных учений. Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО, или их войска будут защищать Украину», — заявил политолог.

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Марина Совина
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