На Украине рассказали о нежелании НАТО защищать ее несмотря на совместные учения

Политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала «НАШ» рассказал что у стран НАТО может не возникнуть желание защищать Украину в случае военного конфликта даже несмотря на то, что альянс постоянно проводит с ней совместные военные учения.

«Мы должны разделять общие учения и размещения натовских войск. Президент занимается подменой понятий, пытается имитировать, что НАТО с нами. На самом деле, это рутинная процедура совместных учений. Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО, или их войска будут защищать Украину», — заявил политолог.

Ранее экс-советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Германия вряд ли станет снабжать Украину оружием, поскольку ее экономика долгое время остается тесно связанной с Россией. По его словам, Россия поставляет ФРГ сырье, а та отправляет в Москву технику, станки и многое другое.