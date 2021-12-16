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Опубликован список худших фильмов 2021 года

Издание The Wrap назвало «Красное уведомление» и «Поступь хаоса» худшими фильмами года

Кадр: фильм «Красное уведомление»

Издание The Wrap опубликовало на своем сайте список худших фильмов 2021 года.

Одним из худших проектов издание назвало «Поступь хаоса» с Томом Холландом, а также «По наклонной», в котором тоже снимался исполнитель роли Человека-паука. Кроме того, в перечень были включены «Дорогой Эван Хансен», «Не смотрите наверх», «Здесь и сегодня», «Телохранитель жены киллера», «Красное уведомление», «Карен», «Узники страны призраков» и «Космический джем: Новое поколение».

Ранее в декабре издание Entertainment Weekly также назвало худшие фильмы текущего года. Одной из худших признали картину певицы Sia «Мьюзик». В списке также оказались ленты «Гнев человеческий», «Воспоминания», «Дорогой Эван Хансен», «По наклонной» и «Поступь хаоса».

В список лучших вошли «Лакричная пицца», «Власть пса», «Побег», «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Спенсер», «Рыцари справедливости», «Камон Камон», «Параллельные матери» и «Красная ракета».

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Марина Погосян
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