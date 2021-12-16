Северокорейцам запретили смеяться и пить алкоголь из-за траура по Ким Чен Иру

Северокорейцам запретили смеяться, отмечать дни рождения, хоронить близких и пить алкоголь в связи с 11-дневным трауром по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Об этом сообщает RFA.

Житель северо-восточного приграничного города Синыйджу рассказал RFA, что власти запретили гражданам проводить досуг и совершать покупки. Источник добавил, что тех людей, которых ловили в состоянии алкогольного опьянения в дни прошлогодних трауров, арестовывали. «Они рассматривались как идеологические преступники. Их увозили и больше их никогда не видели», — отметил он.

«Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как он закончится. Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они попадают в траур», — рассказали изданию.

Житель юго-западной провинции Южный Хванхэ сообщил службе, что на время траура власти организовали специальное подразделение полиции, которое будет «расправляться с теми, кто наносит вред настроению коллективного траура». Также северокорейцы обязаны помогать бездомным. «Предприятия несут ответственность за сбор продуктов для жителей и сотрудников, которые не могут прийти на работу из-за нехватки еды», — поделился источник.

Ким Чен Ир возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году. Он правил страной до своей смерти в 2011 году, затем его сменил сын, нынешний лидер Ким Чен Ын.

Период правления Ким Чен Ира совпал с тяжелейшим периодом в истории страны. Его принято называть «Трудным походом» — периодом экономического кризиса и страшного голода 1990-х. По разным оценкам, тот кризис унес до трех миллионов жизней.