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Названы лучшие страны для жизни на пенсии

Our Life Plan: лучшей страной для пенсионеров стали Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Shutterstock

Лучше всего жить на пенсии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Австралии и Израиле. Такие страны названы в новом исследовании портала Our Life Plan, сообщает Express.

В исследование были включены страны из списка самых счастливых, а при составлении списка учитывались такие факторы, как рейтинг счастья, стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных часов в году. По итогам исследования лучшей страной для пенсионеров стали ОАЭ. Годовая температура в стране в среднем составила 27 градусов, солнце светит 3 508 часов в году — эти показатели наряду с высокими прожиточным минимумом и среднемесячной зарплатой позволили стране занять первое место.

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В пятерку лучших стран для пенсионеров вошли Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия. Из европейских стран Our Life Plan рекомендует Кипр из-за высокой продолжительности светового дня и среднегодовой температуры в 19,6 градуса. Кроме того, Кипр известен своими пляжами, ресторанами, кафе и старыми городами. Десятку стран замыкают Испания, Мальта, Колумбия и Таиланд.

Ранее в декабре аналитики сообщили, что в 2021 году россияне стали активнее интересоваться пенсией за рубежом — количество запросов увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2020 годом. Граждане хотели бы провести это время в Германии, США и Латвии. Ниже в рейтинге предпочтительных стран расположились Эстония и Израиль.

Александра Мирошникова
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