Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала угрожавших бизнесмену пистолетом в ресторане вымогателей

В Петербурге ФСБ задержала трех мужчин, вымогавших у предпринимателя 18 миллионов рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В кафе Санкт-Петербурга сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии в ходе совместной спецоперации задержали трех мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

8 декабря вымогатели назначили бизнесмену встречу в кафе на Аптекарской набережной. Злоумышленники потребовали от предпринимателя более 18 миллионов рублей. Беседа быстро переросла в словесный конфликт. Один из мужчин тайно достал пистолет.

Заметив угрозу для жизни потерпевшего, оперативники, контролирующие ситуацию, в тот же момент задержали подозреваемых.

Трое мужчин в возрасте от 25 до 36 лет были доставлены в отдел полиции. При досмотре у одного из них нашли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

Два фигуранта дела отправлены под домашний арест, а один — в СИЗО.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой
Число госпитализированных детей после отравления в школе Тувы возросло до 116
Запасы в газохранилищах Германии рухнули до рекордно низкого уровня
Россия пообещала ответить Германии на высылку дипломатов
Канцлер Германии прокомментировал высылку российских дипломатов
В Совфеде оценили вероятность визита нового канцлера ФРГ Шольца в Крым
Тимошенко села за барабаны
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Oppo предложила решение проблемы складных смартфонов
Экономист оценил способность Германии пережить зиму без газа
Twitter выписали в России еще два многомиллионных штрафа
Москвичи рассказали о грязи и загазованности воздуха на подземной парковке
Венедиктов нашел «радиоактивную» разницу между делами Скрипалей и Хангошвили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter