ФСБ задержала угрожавших бизнесмену пистолетом в ресторане вымогателей

В кафе Санкт-Петербурга сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии в ходе совместной спецоперации задержали трех мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

8 декабря вымогатели назначили бизнесмену встречу в кафе на Аптекарской набережной. Злоумышленники потребовали от предпринимателя более 18 миллионов рублей. Беседа быстро переросла в словесный конфликт. Один из мужчин тайно достал пистолет.

Заметив угрозу для жизни потерпевшего, оперативники, контролирующие ситуацию, в тот же момент задержали подозреваемых.

Трое мужчин в возрасте от 25 до 36 лет были доставлены в отдел полиции. При досмотре у одного из них нашли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

Два фигуранта дела отправлены под домашний арест, а один — в СИЗО.