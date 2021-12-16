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Московские чиновники подарили семье ребенка-инвалида тухлые овощи

Сотрудники управы московского района Бибирево подарили семье ребенка-инвалида тухлые овощи

Фото: Unsplash

Сотрудники управы московского района Бибирево подарили семье ребенка-инвалида тухлые овощи, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Родители были удивлены такому презенту и вернули гниющие продукты обратно чиновникам. Те, в свою очередь, пояснили, что при отправке произошла ошибка. Сотрудники управы пообещали оскорбленной семье все исправить и доставить подарок с качественными продуктами.

По сведениям издания, в московском районе Бибирево было выделено 10 своеобразных презентов.

Ранее одна из районных администраций Санкт-Петербурга обвинила жителей в рождении ребенка ради квартиры. Пополнение в семье чиновники сочли намеренным ухудшением жилищных условий и помешали петербуржцам встать на учет в качестве нуждающихся.

Семья из четырех человек проживает в 30-метровой однокомнатной квартире, денег на более просторную у супругов нет. Формально петербуржцы имеют право на расширение жилплощади — на каждого из них приходится по 7,5 квадратных метров недвижимости вместо положенных как минимум девяти. Однако в постановке на учет семье отказали из-за подозрений в умышленной попытке получить квартиру побольше.

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Анна Щербакова
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