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Названа причина непризнания российских COVID-сертификатов в ЕС

РФ и ЕС не могут договориться о признании COVID-сертификатов из-за проверки документов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Переговоры России и Евросоюза (ЕС) по взаимному признанию COVID-сертификатов затянулись из-за разногласия сторон по вопросу проверки цифровых документов. Такую причину назвал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, «камнем преткновения стали инструменты верификации цифровых ковид-сертификатов». Российский QR-код представляет собой ссылку на портал госуслуг, а европейский «зеленый паспорт» (Green pass) сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

«Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам», — рассказал инсайдер. В свою очередь, Россия выступает против передачи данных, поэтому компромисс между двумя сторонами пока не достигнут.

Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов вакцинации может продолжиться уже в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имела «очень позитивные» контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он добавил, что идет технологический процесс признания, в котором «много технологически разных задач». Песков назвал их выполнение «домашним заданием».

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Анна Филипенко
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