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Рашкин пожаловался на трудности в работе из-за запрета суда

Депутат Рашкин заявил о трудностях в работе из-за запрета использовать телефон и почту

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что избранная судом мера пресечения в виде запрета определенных действий по делу о незаконной охоте мешает ему в работе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, трудности возникли в связи с запретом использовать телефон и электронную почту. «У меня 407 на отработке писем от общественных организаций, физических и юридических лиц, с которыми я должен работать», — пожаловался Рашкин.

Ранее стало известно, что защита депутата Рашкина обжаловала решение суда, согласно которому ему запрещается охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью.

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Валерий Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в его автомобиле. В видеообращении он рассказал об инциденте, который произошел ночью 29 октября. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении политика уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Юлия Ямпольская
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