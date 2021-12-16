Россиянам с долгами упростили выезд за границу

Госдума приняла законопроект, согласно которому невыездные из-за задолженности россияне смогут погасить ее прямо в аэропорту перед вылетом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, процесс погашения долга будет происходить в автоматическом режиме с помощью сервиса «Цифровое исполнительное производство». Данные о пассажире будут обновляться в базах различных ведомств в течение нескольких минут.

В АТОР отметили, что это значительно упростит должникам выезд за границу. «Человек, погасивший задолженность, например, переводом с банковской карты, сможет за несколько минут решить вопрос со снятием запрета на выезд за рубеж и успеть на самолет», — добавили эксперты.

Сейчас, чтобы оплатить долг, может потребоваться несколько недель. Гражданин обязан предъявить судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий исполнение решения суда. Только после этого приставы могут снять ограничения на выезд за рубеж.

Ранее в июле в правительстве одобрили предложенный МВД законопроект, согласно которому допускается изъятие загранпаспортов у должников. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, данная мера коснется граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за границу. Например, из-за неисполнения судебных решений.