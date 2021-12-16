В Севастополе открылся первый ретрокинотеатр

В выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя открылся первый в городе ретрокинотеатр. Об этом сообщает «Российская газета».

В кинотеатре можно будет увидеть фильмы из коллекции Госфильмофонда, а также из фондов Музея героической обороны Севастополя. Пока показы проходят в цифровом формате, однако в ближайшее время в зале планируют установить пленочный кинопроектор 23-КПК.

«Репертуар будет состоять их немых картин, фильмов до 36 года, периода 50-60-х годов и так далее, чтобы каждый зритель мог выбрать для себя период в истории кино. Перед сеансами планируем также короткие лекции, вступительное слово от наших научных сотрудников», — рассказал руководитель отдела кинохроники музея Сергей Шуневич.

Как отмечается, поначалу в будние дни в расписании кинотеатра будет по три сеанса, а в выходные — по четыре.