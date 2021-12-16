Собчак раскритиковала необразованных людей

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак заявила, что в обществе существует очень много глупых и необразованных людей. В Instagram знаменитость раскритиковала граждан, не желающих получать знания при наличии к ним доступа. Она также осудила пользователей TikTok, бездумно просматривающих ролики в соцсети.

Собчак заявила, что интеллект всегда был прерогативой элиты, которая имела доступ к образованию и стремилась получить знания. По мнению телеведущей, в настоящее время это не поменялось. «Теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но все равно все сводится к тому, что миллионы просто листают картинки. А люди, которые получают образование, имеют доступ к знаниям, создают контент и зарабатывают на этом, в том числе огромные деньги», — посетовала Собчак.

Телеведущая отметила, что в обществе очень много глупых и необразованных людей. Как сочла Собчак, так было во все времена. К таким людям звезда отнесла в том числе пользователей соцсети TikTok, бездумно смотрящих видео. «Просто раньше был не TikTok, а они (необразованные люди — прим. «Ленты.ру») сидели — семечки лузгали. Сейчас лузгают TikTok, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать еще что-то. Это про лузгание, а не про то, что конкретно люди лузгают. Печально, но факт», — подытожила Собчак.

Ранее Собчак осудила популярных блогеров и звезд, продающих не имеющие практической ценности марафоны. Телеведущая назвала таких знаменитостей инфоцыганами и поиронизировала над их курсами.