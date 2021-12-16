В США выразили обеспокоенность отношениями Армении и Азербайджана

Советник президента США по национальной безопасности выразил обеспокоенность отношениями между Баку и Ереваном. Об этом он заявил на встрече с секретарем совета безопасности Армении Арменом Григоряном, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что передвижения военных вблизи не подвергшихся демаркации границ являются безответственными и провокационными», — отмечается в сообщении.

Салливан также заявил о приверженности Соединенных Штатов миру, безопасности и процветания в регионе Южного Кавказа. Советник приветствовал диалог между Баку и Ереваном.

Он отметил, что Вашингтон намерен и далее поддерживать меры по формированию доверия и регионального примиренич, как в двустороннем порядке, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Салливан приветствовал назначение специальных представителей Турции и Армении по нормализации отношений, а также заочно поблагодарил армянского премьер-министра Никола Пашиняна за участие в «Саммите за демократию».

Ранее помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в которой обсудили ситуацию вокруг Украины и призвали к решению вопросов безопасности дипломатическим путем.

