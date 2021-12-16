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Азербайджанские танки не справились с двумя армянскими солдатами

Два Т-72АВ Азербайджана не смогли уничтожить окоп с двумя армянскими солдатами

Два танка Т-72АВ Вооруженных сил Азербайджана не справились с двумя армянскими военнослужащими в прямом противостоянии. Соответствующее видео, снятое во время войны в Карабахе осенью 2020 года, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, как две боевые машины пытаются уничтожить окоп, в котором скрываются двое военнослужащих армии Армении. Однако сделать им это не удается.

Солдаты, в свою очередь, открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и смогли заставить Т-72АВ отступить. После этого они выбрались из окопа и забросали отходящие боевые машины ручными противотанковыми гранатами — предположительно, были задействованы РКГ-3.

Когда именно был снят ролик, не уточняется. Об исходе сражения также не сообщается.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Варвара Кошечкина
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