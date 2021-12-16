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В США предложили включить Россию в список спонсоров терроризма

Американские сенаторы предложили закрепить за Россией статус «спонсора терроризма»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Восемь сенаторов США поддержали предложение высокопоставленного члена комитета сената по международным отношениям Джима Риша о включении России в список стран-спонсоров терроризма и предоставлении Киеву военной помощи в 2022 году в размере 450 миллионов долларов. Сообщение об этом опубликовано на сайте сенатора Роба Портмана.

Риш представил «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны» ( Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act) 15 декабря. В законопроекте сказано, что статус будет закреплен за Россией в случае вторжения на Украину.

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«Администрация [президента США Джо] Байдена заявляет, что не предпримет никаких действий до вторжения Путина — а к тому времени для наших друзей в Украине будет уже слишком поздно. Этот закон побуждает президента Байдена ускорить оказание военной помощи Украине для сдерживания России до ее вторжения. Помощь напомнит Путину, что любая попытка аннексировать Киев будет иметь реальные и конкретные издержки», — заявил один из сенаторов.

Члены Конгресса также призвали Байдена оказать помощь украинской стороне, наложив санкции на газопровод «Северный поток-2». «Путин пытается доминировать и контролировать Украину. Мы не можем оставить без внимания это смелое и опасное поведение. Соединенные Штаты и наши союзники должны делать больше для сдерживания России, увеличивая цену ее агрессии», — отметили в сенате.

Ранее стало известно, что к возможному ужесточению санкций против России на фоне ситуации на Украине готов и Евросоюз. Этот вопрос будет подниматься на встрече европейских лидеров 16 декабря. «У нас есть готовые варианты [санкций], мы готовы действовать и представим наши наработки на Совете ЕС», — заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

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Анжелика Бережная
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