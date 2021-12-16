Раскрыта стоимость вакцинных туров в Европу для россиян

Эксперты туриндустрии предсказали увеличение интереса к вакцинным турам за границу в 2022 году, а также раскрыли стоимость таких поездок в европейские страны. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали представители компании «Русский Экспресс», спрос может вырасти на 30-50 процентов. Отмечается, что «прививочные» туры станут более востребованными на фоне новостей о том, что россияне, которые привились иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат, действующий полгода.

В список самых популярных направлений для вакцинации зарубежными препаратами вошли Сербия, Хорватия, Словения и Греция. Также наблюдается интерес к Германии и Болгарии.

Так, туроператор «Русский Экспресс» предлагает отправиться в вакцинный тур в Хорватию за 500 евро с человека (примерно 41,5 тысячи рублей). В стоимость входят проживание в отеле категории три звезды, авиабилеты, трансфер и услуги гида. Тур в Сербию на аналогичных условиях обойдется в 600 евро (около 49 тысяч рублей).

Компания ПАКС предлагает более бюджетные тарифы — от 35 тысяч рублей с человека за путевку в Сербию. В Словению можно отправиться за 43 тысячи рублей. Поездка в Болгарию на два дня от туроператора «Веди Групп» обойдется примерно в 10 тысяч рублей — авиабилеты в эту сумму не входят.

Ранее в декабре выяснилось, что 17 процентов россиян готовы слетать в Грецию, чтобы привиться иностранным препаратом от COVID-19. 11 процентов граждан планируют сделать это в летние месяцы перед началом пляжного сезона. Еще четыре процента пользователей отметили, что опасаются смешивать российский и иностранный препараты от COVID-19.

