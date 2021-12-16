Европейская страна признает иранскую вакцину основанием для выдачи визы

Главы МИД Ирана и Венгрии Хосейн Амир Абдоллахиян и Петер Сийярто подписали соглашение, согласно которому Будапешт признает иранские вакцины в качестве основания для выдачи венгерской визы. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее соглашение вступит в силу с 17 декабря. Хотя в Иране разработали три вакцины от коронавируса, дипломаты не уточнили, о какой из них идет речь. Венгрия станет не только первой европейской страной, признавшей иранскую вакцину, но и первой страной мира, которая решилась на подобный шаг.

Помимо этого, Будапешт и Тегеран подписали несколько меморандумов о сотрудничестве между двумя странами. Как правило, речь идет об обучении специалистов по международным отношениям, выдаче стипендий студентам, таможенном контроле и культуре.

На данный момент в Иране разработали три вакцины от COVID-19 — COV Iran Barakat, Fakhra и Razi Cov Pars. Кроме того, местные власти одобрили российскую «Спутник V» и «Спутник Лайт».