Канье Уэст решил стать бездомным

Американский хип-хоп-артист Канье Уэст раскритиковал капитализм и заявил о планах стать бездомным. Об этом сообщает Complex.

«Мы находимся под властью капитализма, и это нас убивает. Пора это изменить. Через год я стану бездомным. Я собираюсь превратить все свои дома в церкви», — сказал рэпер. Он пояснил, что это будут места, куда каждый желающий сможет прийти за помощью, и подчеркнул, что там обязательно будет еда.

Музыкант также поразмышлял о любви поклонников и признался, что боится попасть в ловушку чрезмерного восхищения. По мнению Уэста, он оказывается в долгу перед теми, кто его любит, а он при этом хочет всегда сохранять свободу и возможность быть собой.

В ноябре Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs назвал себя молодым президентом России Владимиром Путиным. Музыкант заявил, что сотрудничает с Gap, Adidas и оказывает большое влияние на бренды. «Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет», — сказал Уэст.

Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.