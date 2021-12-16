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МИД России назвал третьей мировой войной действия в киберпространстве

МИД России: в киберпространстве в полном масштабе идет третья мировая война

Фото: «Комсомольcкая Правда» / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили о полномасштабной войне в киберпространстве и назвали ее третьей мировой. Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД России Андрей Крутских рассказал, что Москва намерена сгладить последствия противостояния, попытавшись договориться с США в рамках ООН, передает РИА Новости.

По словам дипломата, переговоры с американской стороной проходят очень сложно. «Война идет, и она идет очень интенсивно, и как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно (...) вопрос сейчас стоит в подсчете ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны», — подчеркнул Крутских.

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Анжелика Бережная
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