МИД России назвал третьей мировой войной действия в киберпространстве

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили о полномасштабной войне в киберпространстве и назвали ее третьей мировой. Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД России Андрей Крутских рассказал, что Москва намерена сгладить последствия противостояния, попытавшись договориться с США в рамках ООН, передает РИА Новости.

По словам дипломата, переговоры с американской стороной проходят очень сложно. «Война идет, и она идет очень интенсивно, и как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно (...) вопрос сейчас стоит в подсчете ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны», — подчеркнул Крутских.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров по видеосвязи выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью. В Кремле указали, что не могут раскрыть детали диалога и взаимодействия с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, так как эта тема является чувствительной для США и России.