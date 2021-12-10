Кремль указал чувствительную тему в отношениях с США

Москва не может раскрыть детали диалога и взаимодействия с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Политик назвал эту сферу чувствительной темой для отношений России и США. «Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится», — указал он.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона положительно оценивает взаимодействие с Соединенными Штатами по вопросам кибербезопасности после встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, прошедшей в Женеве. «Налажен рабочий механизм, и он выполняет свои функции», — уточнил пресс-секретарь.