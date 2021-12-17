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Главу «А.У.Е.»-ячейки осудят за экстремизм в свердловской колонии

Основателя ячейки «А.У.Е.» в ИК-52 Свердловской области осудят по двум статьям УК РФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Главу ячейки движения «А.У.Е.» (запрещено в России как экстремистское) осудят сразу по двум статьям УК РФ — за экстремизм и занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает URA.ru.

По данным издания, в ИК-52 Свердловской области заключенный основал ячейку движения «А.У.Е.». Злоумышленник пользовался авторитетом у влиятельных криминальных элементов, но его действия пресекли, а после проверки возбудили сразу два уголовных дела — по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Деятельность экстремистской организации» УК РФ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в Приморье после ликвидации ячеек движения «А.У.Е» в колонии № 27 и СИЗО-1 заключенные пожаловались на побои со стороны силовиков во время проводимого ими рейда. Об этом заявил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин.

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Леонид Микуляк
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