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ФСБ поймала полицейского с мефедроном

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали капитана полиции с пакетиком наркотиков

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию сотрудника МВД. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, капитан полиции был пойман с поличным, у него в кармане обнаружен пакетик с несколькими граммами вещества. По предварительным данным, это мефедрон. Информация о причастности полицейского к незаконному обороту наркотиков была получена оперативным путем.

Спецоперация проводилась у жилого дома на улице Репина.

Задержанный подозревается в превышении должностных полномочий, он заключен под стражу, сообщил начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники управления собственной безопасности полиции проводят служебную проверку. Материалы направлены в следственное подразделение.

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Любовь Ширижик
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