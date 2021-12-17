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Оплату с помощью распознавания лиц запустят в сети московских супермаркетов

Сервис оплаты Face Pay будет запущен на кассах самообслуживания в супермаркетах Москвы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Оплату с помощью системы распознавания лиц запустят на кассах самообслуживания в московских супермаркетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в компании-разработчике Ntechlab.

По информации издания, сервис Face Pay будет запущен в январе-феврале 2022 года в пилотном формате и только в одной сети супермаркетов Москвы. Такой способ оплаты позволит покупателям приобретать табачную и алкогольную продукцию без предъявления документов и автоматически получать скидки. Система также сможет сравнивать лица покупателей с черным списком клиентов.

«Что касается оплаты по лицу, это решение может появиться в феврале, технически большая часть уже сделана», — заявили в компании. Разработчики уточнили, что пока находятся в поисках банка-партнера для участия в проекте и ведут переговоры с кредитными организациями.

Ранее специалисты в области информационных технологий проанализировали пользу от запуска новой системы Face Pay на всех станциях московского метрополитена и заявили, что система направлена на развитие транспортной инфраструктуры города. Однако некоторые активисты уверены, что Face Pay нарушает конфиденциальность, и требуют отменить нововведение. 

Марина Совина
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