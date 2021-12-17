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США заявили о готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности

Reuters: США вскоре свяжутся с правительством России для обсуждения вопросов безопасности

Фото: Tom Brenner / Reuters

США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

По информации агентства, на данный момент Вашингтон обсуждает российские предложения с партнерами в Европейском союзе (ЕС) и вскоре свяжется с российским правительством.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американская сторона ознакомилась с российским проектом соглашений по безопасности. Она подчеркнула, что США не станут вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из ЕС.

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Екатерина Андреева
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