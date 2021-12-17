США заявили о готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности

США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

По информации агентства, на данный момент Вашингтон обсуждает российские предложения с партнерами в Европейском союзе (ЕС) и вскоре свяжется с российским правительством.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американская сторона ознакомилась с российским проектом соглашений по безопасности. Она подчеркнула, что США не станут вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из ЕС.