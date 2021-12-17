Популярную в Махачкале гадалку убили 12 ударами ножа

В Махачкале неизвестный зарезал местную жительницу, 56-летнюю Шовкат Джалаеву, занимавшуюся гаданием. Об этом сообщает Baza.

Издание отмечает, что погибшая пользовалась большой популярностью у людей, к ее услугам постоянно прибегали около 100 человек.

Джалаеву убили 11 декабря. Утром она ушла в магазин и, пока ее не было, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в дом зашел мужчина среднего роста в черной куртке с капюшоном на голове. Через три минуты после того, как женщина вернулась, из дома быстрым шагом вышел незнакомец и скрылся. Погибшую гадалку нашел муж. Она получила 12 ударов ножом и скончалась от полученных ранений на месте.

В ходе обыска дома у Джалаевой полиция нашла множество фотографий, по которым она проводила обряды. Отрабатываются две приоритетные версии убийства: ее мог убить кто-то из недовольных клиентов либо к преступлению причастны те, от кого она ранее получала угрозы.

В 2013 году у дома гадалки была обнаружена записка с гранатой. Недовольство ее родом деятельности проявляли религиозные местные жители, требовавшие от нее бросить гадание.