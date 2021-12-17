Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России

В России за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 58,2 процента, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Она призвала власти российских регионов перед новогодними праздниками нарастить темпы вакцинации. Голикова надеется, что зимние каникулы не приведут к новому витку заболеваемости в стране.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил граждан, что распространение омикрон-штамма коронавируса идет быстрыми темпами. По мнению главы государства, сложность эпидемиологической ситуации становится очевиднее.

Путин призвал россиян в новогодние праздники не игнорировать рекомендации специалистов и соблюдать меры предосторожности.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что Россия еще полностью не вышла из четвертой волны коронавируса.

