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Греция снова ослабила ограничения для российских туристов

АТОР: Для въезда в Грецию всем туристам необходим ПЦР-тест сроком до 72 часов

Фото: Robert Michael / globallookpress.com

Власти Греции снова ослабили ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, в том числе и для россиян — с 19 декабря срок действия ПЦР-теста продлевается до 72 часов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 19 декабря прибывающие в Грецию путешественники, независимо от статуса вакцинации, обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не за 48 часов, как было анонсировано ранее, а за 72 часа до поездки.

Тем не менее срок действия экспресс-теста, или антиген-теста, сокращается до 24 часов. Помимо прочего, всем туристам по приезде в Грецию необходимо сдать в аэропорту дополнительный анализ на коронавирус.

Также доказательством иммунитета может быть справка о перенесенном заболевании не старше 90 дней (или 180 дней, если документ выдан в период в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно).

Ранее в декабре россияне признались в желании слетать в Грецию ради иностранных вакцин. Так, по данным опроса в социальных сетях, 18 процентов респондентов готовы отправиться в страну, чтобы совместить получение прививки с туристической поездкой.

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Дарья Рыбак
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