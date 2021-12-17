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В Екатеринбурге появилось граффити популярного художника с попугаем Кешей

Художник Слава Птрк нарисовал в Екатеринбурге граффити с попугаем Кешей

Фото: @slavaptrk

В переулке Володарского в центре Екатеринбурга появилось граффити популярного стрит-арт-художника Славы Птрк. Он нарисовал на стене рок-клуба персонажа из советского мультфильма попугая Кешу. Об этом автор работы сообщил в своем Instagram.

«Уральский рок! Из серии "детство перед телевизором". Юный меломан Кеша знакомится с классикой Уральской рок-волны — "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Урфин Джюс", "Смысловые Галлюцинации"», — подписал публикацию художник.

На изображении попугай сидит в большом розовом кресле, откинувшись на спинку, и слушает с кассетного проигрывателя музыку. Вокруг него лежат кассеты разных российских рок-исполнителей. «Один из любимых персонажей детства! Здорово, что он рядом с рок-клубом», — прокомментировал публикацию один из фолловеров Славы Птрк.

В конце ноября на стене здания в Пскове появился арт-объект с изображением советского рок-музыканта Виктора Цоя. Мурал с портретом основателя и лидера группы «Кино» нанесли на фасад здания на улице Калинина.

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Варвара Кошечкина
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