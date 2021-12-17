Мужчина месяц питался жареной курицей из KFC и показал последствия

Житель Австралии в рамках эксперимента месяц питался жареной курицей из KFC и показал последствия опыта. Об этом сообщает Daily Mail.

Конан Виссер начал есть исключительно жареную курицу и другие блюда из сети ресторанов KFC, при этом занимаясь в спортзале. В результате он прибавлял в весе по килограмму каждые три дня, а всего к концу месяца набрал 10 лишних килограммов.

Австралиец обнаружил, что после трех недель питания исключительно фастфудом у него появились серьезные проблемы с мотивацией, а заставлять себя заниматься спортом было все сложнее. К концу четвертой недели у мужчины начались проблемы с почками, и ему пришлось обратиться к медикам из-за сильных болей в желудке.

После этого 16 дней он только пил воду, чтобы сбросить набранные килограммы и очистить организм перед следующим экспериментом. Виссер решил сесть на кетодиету (диета с высоким количеством жиров и умеренным — белка), регулярно заниматься спортом, но при этом выпивать в день от восьми до 12 стандартных порций алкоголя — это примерно один бокал вина или бутылка пива.

Всего через неделю выяснилось, что сочетание кетодиеты и алкоголя дает неожиданный результат. «Я набираю веса больше, чем при питании фастфудом из KFC. Прошла всего неделя, а я уже набрал три килограмма», — поделился Виссер.

Мужчина считает, что при регулярном употреблении спиртного печень полностью занята переработкой алкоголя, из-за чего организм быстрее накапливает жиры. На момент написания заметки он продолжает эксперимент и рассказывает о нем на своей странице в TikTok.

Ранее сообщалось, что 66-летняя женщина из Великобритании в течении 20 лет питалась одним и тем же блюдом и сохранила фигуру. Все эти годы она ела исключительно жаркое с картофелем.