66-летняя женщина 20 лет питалась одним и тем же блюдом и сохранила фигуру

Жительница Великобритании в течение 20 лет питается одним и тем же блюдом и считает это главным сохранения секретом стройной фигуры. Об этом сообщает Daily Mirror.

66-летняя Джейн Уинтерингем рассказала, что с детства обожает Рождество, потому что этот праздник ассоциируется у нее с матерью и традиционным британским блюдом — жарким с картофелем и овощами. Однако в семье женщины жаркое готовили не только по праздникам, но и каждое воскресенье. Британка пронесла любовь к этому блюду через всю жизнь и, когда ее дети выросли и стали жить самостоятельно, начала готовить его каждый день.

В течение последних 20 лет пенсионерка питается только жарким с жареным картофелем, брюссельской капустой и морковью. Она изменила своей традиции лишь один раз: 25 декабря 2020 года женщина отмечала Рождество вместе с дочерью, которая приготовила блюда мексиканской кухни. Уинтерингем съела их с удовольствием и одновременно с тоской по любимому жаркому.

За два десятилетия женщина успела перепробовать множество рождественских обедов и нашла идеальный рецепт для жаркого. Теперь приготовление еды не занимает у нее много времени — все процессы четко отработаны. Британка призналась, что блюдо ей совсем не надоело, и она бы ни на что его не променяла.

Ранее сообщалось, что женщина сбросила девять килограммов и раскрыла четыре секрета похудения: непреклонность, силу воли, терпение и здоровую диету. Она подчеркнула, что в моменты, когда ей хотелось все бросить, она прислушивалась к тому, чего хочет ее тело.