Женщина сбросила девять килограммов и раскрыла четыре секрета похудения

Весившая 73 килограмма жительница Индии сбросила девять килограммов за три месяца и раскрыла четыре секрета похудения: непреклонность, силу воли, терпение и здоровую диету. Об этом сообщает издание Times of India.

34-летняя Джасвиндер Каур Беди работала на нервной работе и неправильно питалась. На пике ее вес составлял более 73 килограммов. Одежда стала мала ей в талии, и женщина все чаще начала сталкиваться с недобрыми комментариями со стороны окружающих людей. Муж мотивировал Беди преодолеть весь негатив и доказать, что злопыхатели неправы, и она начала худеть во время локдауна.

Индианка начала выпивать по стакану воды с семенами пажитника и зиры. Семена она вымачивает в течение ночи и наполовину разваривает их. На завтрак Беди съедает на выбор рис, блинчики из бобов и шпината, отварные яйца, омлет и сэндвичи с черным хлебом, а также чай без сахара. На обед — миску овощей, одну или две лепешки, порцию салата и миску йогурта без сахара. Ужинала она далом кичади — традиционным индийским блюдом из риса и овощей со специями. Беди подчеркнула, что не ест после восьми часов вечера и назвала это одним из залогов похудения.

Перед тренировкой индианка съедает один банан или любой другой сезонный фрукт, а после — пять вымоченных ядер миндаля.

«Я считаю, что спортивные тренировки должны быть подстроены под нужды конкретного человека и приносить удовольствие. Тогда они не будут восприниматься как обуза. Поэтому я включила в свои занятия спортом зумбу, высокоинтенсивные интервальные и силовые тренировки и йогу на выбор по пять дней в неделю. Мне нравится заниматься спортом!» — подчеркнула Беди.

Она рассказала, что много раз пыталась похудеть, но никогда не добивалась успеха, однако в этот раз ей помогли четыре секрета. «Эти секреты — непреклонность, сила воли, терпение и здоровая диета. Даже несмотря на то, что занятия спортом очень важны для похудения, нельзя достичь результата без силы воли и приверженности своей цели. Нужно соблюдать здоровую и питательную диету и найти хорошего тренера», — отметила индианка.

Она подчеркнула, что в моменты, когда ей хотелось все бросить, она прислушивалась к тому, чего хочет ее тело. Это помогало ей сохранить мотивацию.

«Одно из главных изменений, которые я внесла в свой образ жизни — я перестала есть большими порциями. Я начала питаться едой домашнего приготовления. Самым сложным было прекратить пить чай, есть мороженое и выпечку. Я перестала пить воду сразу после приема пищи и теперь питаюсь с умом», — сказала Беди.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Майкл Аггей раскрыл главный секрет успешного похудения на 19 килограммов за полгода. Он нашел персонального тренера, с которым занимался три раза в неделю.