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В Кремле оценили возможность встречи Путина с Маском

Представитель Кремля Песков: товары компаний Маска в РФ пока не представлены
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Товары компаний основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в настоящее время не представлены в России. Со временем это может произойти, как и общение президента страны Владимира Путина с миллиардером. Эту возможность оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что российский лидер готов к общению с иностранными бизнесменами. Кроме того, он регулярно общается с ними, добавил Песков.

Он выразил надежду, что со временем российский рынок станет интересным для Маска. Вместе с тем представитель Кремля не исключил возможность общения миллиардера с президентом.

Ранее сообщалось, что Илон Маск в 2021 году заплатит больше налогов, чем любой другой гражданин США за всю историю. Согласно расчетам Bloomberg, власти могут выставить миллиардеру счет на сумму, которая превышает 10 миллиардов долларов. Ее Маску придется заплатить лишь в том случае, если он воспользуется всеми своими опционами, ведь за пользование данным финансовым инструментом в Соединенных Штатах предусмотрен специальный налог.

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Юлия Ямпольская
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