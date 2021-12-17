Россиянам рассказали о всех предновогодних выплатах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала россиянам о том, какие предновогодние выплаты они получат. Ее слова передает издание URA.RU.

Как объяснила Бессараб, те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом. Кроме того, будут выплачены пенсии за январь 2022 года. «Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — напомнила она.

Депутат подчеркнула, что до Нового года власти стараются выдать детские новогодние подарки, а также помочь многодетным семьям и ветеранам. По ее словам, семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников.

Ранее комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. Причиной этого в пояснительной записке назвали инфляцию, которая негативно влияет на доход пенсионеров, а также желание россиян потратить в канун Нового года большое количество средств на подарки и организацию праздника.