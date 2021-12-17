В США оценили решение Германии выслать российских дипломатов

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал решение Германии о высылке двух российских дипломатов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Прайс отметил, что Вашингтон приветствует реакцию властей ФРГ на решение берлинского суда, который до этого осудил Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 году на территории Германии. По словам Прайса, суд принял решение, что данное преступление было совершено от имени российского государства.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц счел правильным решение МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их. Он отметил, что приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи.

До этого стало известно, что на фоне обвинительного приговора россиянину за указанное убийство министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила российском послу об объявлении двух дипломатов РФ персонами нон грата.

