На месте немецкого концлагеря в российском регионе нашли детские останки

В Орловской области обнаружили детские останки времен Великой отечественной войны. Об этом РИА Новости рассказали в «Поисковом движении России».

Поисковики нашли останки на месте, где в годы войны размещался немецкий концлагерь. Информация о находке передана в Следственный комитет.

22 марта Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно производство. Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что теперь СК будет рассматривать дело о геноциде народов СССР. В него войдут уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, об уничтожении более 200 детей в Ейском детском доме, а также об обстоятельствах уничтожения людей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя. Кроме того, в дело будут включены факты массовых убийств мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где нацисты расстреляли более 30 тысяч человек.

