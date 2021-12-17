Названы усиливающие потенцию продукты

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Гарвардский университет: средиземноморская диета помогает от эректильной дисфункции

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Усилить потенцию можно предотвратить с помощью правильной диеты, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на соответствующее исследование Гарвардского университета.

Ученые с 1986 года наблюдали за 50 тысячами мужчин и пришли к выводу, что эректильной дисфункции меньше подвержены испытуемые, придерживающиеся средиземноморской диеты. Так, значительная часть здоровых респондентов указала, что в их рацион входит большое количество овощей, рыбы, орехов и бобовых. При этом они ограничивали себя в мясе и трансжирах.

В ноябре нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что красная икра полезна для сердца, сосудов, укрепляет иммунитет, а также полезна для мужского здоровья. Кроме того, красная икра полезна беременным и детям, спортсмены могут использовать ее как источник необходимых аминокислот При этом эксперт предупредила, что продукт нельзя есть в больших количествах, поскольку в икре содержится много соли и холестерина. По ее словам, суточная доза не должна превышать одной чайной ложки.

Марина Совина
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