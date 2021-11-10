Нутрициолог назвала полезный для мужского здоровья популярный деликатес

Красная икра полезна для сердца, сосудов и укрепляет иммунитет, заявила нутрициолог Екатерина Муравская, пишет РИА Новости.

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Этот продукт — источник таких витаминов как A, E, D, B, назвала плюсы популярного деликатеса специалист. В нем также содержатся микроэлементы: калий, фосфор, хлор, марганец, а также кальций, йод, медь и железо. Кроме того, красная икра — источник полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), фолиевой кислоты, лецитина, белка.

Специалист отметила, что икра предотвращает развитие атеросклероза, она существенно укрепляет иммунитет. Кальций полезен для костей, волос и ногтей. Кроме того, продукт положительно сказывается на артериальном давлении, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ее прописывают для профилактики рахита, улучшения мужского здоровья: повышения потенции. «В продукте содержится лецитин, которые нужен для нервной системы и мозговой деятельности», — указала специалист. Красная икра полезна беременным и детям, спортсмены могут использовать ее как источник необходимых аминокислот.

При этом продукт нельзя есть много: суточная доза — чайная ложка. «В икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя», — резюмировала Муравская.

Ранее в России оценили цены на икру перед Новым годом. Объем вылова горбуши позволяет утверждать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии праздников в России не будет.