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США пообещали Киеву не принимать решения о будущем Украины без ее участия

Советник Госсекретаря Донфрид: США не будут решать судьбу Украины без ее участия

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подтвердила во время визита в Киев, что Вашингтон не намерен принимать решения и вести дискуссии о будущем Украины без ее участия. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, ее слова приводит ТАСС.

«Донфрид подтвердила приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также позицию президента [США Джо Байдена], что никакие решения или дискуссии насчет Украины не будут приниматься без нее», — заявила Портер.

Представитель Госдепа также добавила, что во время последующего визита в Москву Донфрид «подчеркнула серьезные последствия в случае агрессии России против Украины», а затем, во время поездки в Брюссель, встретилась с союзниками США по НАТО и подтвердила им, что США также «не будут предпринимать каких-либо решений, затрагивающих их безопасность, без них».

Ранее Москва предложила Североатлантическому альянсу отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины и других государств. Об этом говорится в российском проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности. В рамках проекта российская сторона также призвала страны-участницы НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Марина Совина
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