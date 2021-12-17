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В России появится онлайн-платформа для психологической помощи школьникам

Минпросвещения подготовило концепцию онлайн-платформы психологической помощи учащимся

Фото: Pixabay

Минпросвещения России подготовило концепцию онлайн-платформы для психологической помощи школьникам и их родителям, сообщили ТАСС в правительстве РФ.

В кабмине заявили, что сейчас проект концепции создания указанной цифровой платформы, разработанный Минпросвещения с учетом предложений Минцифры, Российской академии образования и образовательных организаций высшего образования, находится на согласовании у ведомств. Неизвестно, когда он появится в доступе.

С поручением разработать такую платформу к властям обратился президент России Владимир Путин. Это произошло 25 августа после выступления директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, члена Общественной палаты РФ Натальи Агре. Она рассказала, что психологическое состояние учащихся вызывает большое беспокойство у педагогов, и предложила создать онлайн-платформу, с помощью которой школьники смогли бы общаться с психологами и задавать им любые беспокоящие вопросы инкогнито.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением внедрить регулярные психологические тестирования для всех учащихся учебных заведений России. По мнению Милонова, к одним из наиболее эффективных методов борьбы со случаями детского, подросткового и юношеского насилия относятся профилактика и мониторинг.

Марина Совина
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