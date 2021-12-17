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Для пенсионеров в России нашлась работа с зарплатой до 180 тысяч рублей

«Работа.ру»: пенсионеры могут получать до 180 тысяч рублей на должности врача-педиатра

Фото: Агентство «Москва»

Одну из самых высоких зарплат для российских пенсионеров (до 130 тысяч рублей в месяц) готовы платить сварщику полиэтиленовых труб в Карелии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Сервис изучил базу вакансий, на которые согласны брать пенсионеров и людей предпенсионного возраста. В список попали и предложения с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. В частности, среди самых высокооплачиваемых вариантов названа должность врача-педиатра в детской клинике в Москве: соискателю с опытом работы более пяти лет и сертификатом по педиатрии готовы платить до 180 тысяч рублей.

Доход до 120 тысяч рублей ежемесячно доступен руководителю call-центра в Подольске. Столько же готовы платить в Красноармейске мастеру по ремонту кондиционеров с опытом работы менее года.

Инженер-конструктор в проектно-изыскательском институте в Екатеринбурге с высшим образованием и опытом работы не менее двух лет может получать до 100 тысяч рублей. Среди требований также указано знание программ AutoCAD, Revit, Lira, Midas, Plaxis. Ведущий программист 1С в Казани может зарабатывать от 92 тысяч рублей, а архитектор в Ленинградской области — до 90 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры в среднем ожидают зарплату в размере 41,7 тысячи рублей. При этом доля резюме пенсионеров в общем объеме оказалась всего один процент. Чаще всего эта категория россиян ищет работу в сферах «Домашний персонал», «Наука, образование» и «Безопасность», рассказали в HeadHunter.

Ксения Назарова
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