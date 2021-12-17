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Участнику скандальной стройки элитного жилья в Одинцово вынесли приговор

«Ъ»: участник стройки элитного ЖК «Резиденция Сколково» Ремизов получил 8 лет колонии

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Тверской райсуд Москвы признал бывшего гендиректора ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) Константина Ремизова виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ремизов приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Помимо этого он должен будет возместить ущерб ООО «Группа "Абсолют"», признанному потерпевшей стороной. Сумма выплат составит 292 миллиона рублей.

Как отмечает издание, Ремизов вместе с экс-сотрудником спецслужб Дмитрием Карьяновым был привлечен к финансированию строительства элитного ЖК «Резиденция Сколково» на землях, принадлежащих ООО «Группа "Абсолют"». Компанией-застройщиком выступала фирма «Раст». В 2016 году девелопер Михаил Оглоблин рассчитался с Ремизовы и Карьяновым из своей прибыли. Однако заказчик строительства решил, что выплаченные Оглоблиным деньги были похищены у его компании. В результате бизнесмен и двое его знакомых оказались на скамье подсудимых.

Приговор Михаилу Оглоблину — сыну экс-министра строительного комплекса Московской области Марины Оглоблиной — был вынесен в конце ноября 2021 года. Тверской районный суд Москвы отправил девелопера в тюрьму на четыре с половиной года.

Ксения Назарова
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