Россияне назвали виновных в утечке персональных данных

Жители России склонны обвинять самих себя в утечках персональных данных. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании ESET, которые провели в стране исследование на тему отношения к повсеместному распространению новых технологий.

Отвечая на вопрос о том, кто является причиной того, что чувствительная информация попадает в руки киберпреступников и мошенников, 67 процентов участников опроса назвали самих пользователей различных устройств и гаджетов. Корень проблемы, по мнению россиян, именно в халатном отношении к персональным данным, а вовсе не активные действия хакеров или халатность производителей устройств, приложений и поставщиков различных услуг.

Помимо этого, почти треть опрошенных (29 процентов) не доверяют своим смартфонам, ноутбукам и другим электронным устройствам. Более того, лишь каждый десятый человек полагает, что хранимая на таких устройствах информация хорошо защищена, остальные 90 процентов уверены в обратном. Две трети респондентов (64 процента) переживают, что их устройства могут взломать, а число тех, кто считает реальной слежку за ними, составило 54 процента.

Аналитики ESET предлагают снизить подобные риски, относясь к любому запросу персональных данных, как к знакомству на улице: «Прежде, чем назвать свое имя, указать родной город, а тем более, данные документов и платежных карт, сделайте паузу. Задумайтесь: нужен ли вам новый знакомый, добрые ли у него намерения? Да, всегда существует риск довериться миловидному негодяю. Но если вы перестанете "знакомиться" со всеми подряд, то и угроза потери персональных данных уменьшится», — говорит PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров.

44 процента пользователей Рунета посчитали распространение гаджетов причиной дефицита живого общения, а 32 процента россиян заявили, что боятся роста роботизации. Тем не менее 95 процентов убеждены, что различные инновации делают их жизнь проще. Рейтинг наиболее удобных технологий возглавили мобильные приложения (ими довольны 95 процентов опрошенных), следом идут облачные сервисы (61 процент) и высокоскоростной интернет (49 процентов).

Ранее в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE выяснили, какие эмоции побуждают россиян открывать поступающие от мошенников письма. Оказалось, что главным мотивом стало раздражение, на него в первую очередь ориентируются злоумышленники