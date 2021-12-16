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Названы побуждающие россиян открывать письма от мошенников эмоции

BI.ZONE: главным мотивом, побуждающим открывать мошеннические письма, стало раздражение

Фото: Pixabay

Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE выяснила, какие эмоции побуждают россиян открывать поступающие от мошенников письма. Оказалось, что главным мотивом стало раздражение, на него в первую очередь ориентируются злоумышленники, передает РИА Новости.

На это чувство приходится 50,2 процента афер, в первой тройке также невнимательность — 43,3 процента и любопытство — 38,6 процента.

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Так, раздражающие письма «информируют» жертву о якобы подключенном ненужном сервисе, направленные на любопытство побуждают проверить график отключения горячей воды на фейковом ресурсе, замаскированном под «государственный портал».

Сообщения, направленные на невнимательность, представляют собой проходящую информацию, на которую человек не обращает внимания в ежедневных заботах, это может быть уведомнение о необходимости сменить пароль в электронной почте или в соцсетях.

«Примечательно, что жадность остается далеко не в топе самых уязвимых мотивов. Она побуждает только 34 процента людей открывать фишинговые письма», — рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Послания, играющие на срочности и якобы авторитетности источника, открывают около 30 процентов россиян. Самой непопулярной эмоцией оказалось чувство страха, на него мошенники сумели «поймать» лишь 21,3 процента своих жертв, угрожая возможной компрометацией.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов сообщил, что за 11 месяцев 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. По его словам, каждый седьмой житель России подвергался нападкам злоумышленников. Причем, половина всех жертв сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды.

Марина Совина
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