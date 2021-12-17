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Meta заблокировала следившие за пользователями организации

Meta: около 50 тысяч пользователей из более чем 100 стран могли стать объектом слежки

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Компания Meta (бывшая Facebook) заблокировала семь организаций, которые занимались шпионажем за пользователями. Об этом сообщается на сайте платформы.

По данным компании, злоумышленники базировались в Китае, Индии, Израиле и Северной Македонии. В общей сложности от вредоносных действий могли пострадать около 50 тысяч пользователей из более чем 100 стран. Целями компаний по слежке стали журналисты, диссиденты, критики авторитарных режимов, семьи оппозиционеров и правозащитники.

В пресс-службе Meta подчеркнули, что компания заблокировала соответствующую инфраструктуру, запретила данным организациям доступ к своим площадкам, а также выпустила предупреждение о нарушении правил сообщества.

В 2020 году The Wall Street Journal уличила TikTok в слежке за пользователями. По информации издания, соцсеть больше года нарушала правила конфиденциальности Google, собирая уникальные идентификаторы миллионов пользователей операционной системы Android.

Ксения Назарова
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