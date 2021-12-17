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Зарезанный пациентом российский стоматолог скончался в больнице

Прокуратура: в Москве скончался 41-летний стоматолог после нападения пациента с ножом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве в больнице скончался 41-летний врач-стоматолог, раненый пациентом 13 декабря. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Нападение на врача произошло 13 декабря в «Стоматологии на Ясном». Пациент был недоволен тем, как ему лечили зубы, поэтому ударил врача в живот. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. После нападения пациент сам пришел в полицию.

Ранее сообщалось, что напавший на врача мужчина оказался известным продюсером Мурадом Оганесяном. Он был генеральным директором продюсерского центра «Парадиз», который работал над фильмом «Сволочи». Лента вышла в 2006 году. 59-летний Оганесян также владел компаниями «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа». Отмечается, что за последние два года все компании закрылись.

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Елизавета Новикова
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