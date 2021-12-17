Британского мультимиллионера убил его пасынок

Британский суд признал виновным в убийстве мультимиллионера и владельца отелей Sheraton Grand и Athenaeum Ричарда Саттона его пасынка Томаса Шрайбера. Убийство квалифицировано, как непреднамеренное. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе заседания в Королевском суде Винчестера Шрайбер был признан виновным в убийстве 83-летнего баронета и покушении на убийство своей собственной матери Энн Шрайбер 7 апреля 2021 года», — говорится в заявлении суда. Убийство отчима молодой человек мотивировал тем, что был недоволен связью своей матери с Саттоном, потерял контроль и не смог остановить нападение на них с ножом.

8 апреля стало известно, что неизвестный напал на 83-летнего британского миллионера Ричарда Саттона (Richard Sutton) и нанес ему смертельное ножевое ранение. Уточняется, что нападение произошло вечером 7 апреля в доме Саттона, расположенном в графстве Дорсет. Известно, что в ходе инцидента пострадала 60-летняя женщина — она, как и миллионер, была ранена. С места происшествия ее госпитализировали в критическом состоянии.