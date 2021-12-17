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Отдыхающие в Турции россияне почувствуют себя богачами из-за падения лиры

Туроператоры: россияне значительно сэкономят на покупках в Турции из-за падения лиры

Фото: Shutterstock

Туроператоры рассказали, как повлияет падение курса турецкой лиры на стоимость отдыха в стране. Об этом пишет портал TourDom.

По словам экспертов, россияне могут значительно сэкономить на покупках и питании вне отелей. Например, обед для четверых человек обойдется примерно в 500 лир (2300 рублей), футболка на рынке или в супермаркете — от 60 лир (около 300 рублей), джинсы — от 200 лир (примерно 950 рублей).

«Наши путешественники, даже те, у кого не самый высокий достаток, теперь могут почувствовать себя настоящими богачами на курортах Турции», — объяснила турагент Мария Шекер.

Однако туроператоры отметили, что ожидать снижения цен на путевки и проживание в гостиницах не стоит, так как в условиях высокой инфляции необходимо увеличивать зарплату персоналу.

Ранее в декабре курс турецкой лиры к американскому доллару вновь обвалился до рекордных значений. В ходе торгов в пятницу, 17 декабря, за один доллар давали 16,23 лиры. Турецкая национальная валюта обновляет исторические минимумы пятый день подряд — с понедельника, 13 декабря.

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Мария Гейн
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