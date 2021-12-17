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Россиянам объяснили порядок получения предновогодних выплат

Юрист Гавришев заявил, что авансы и зарплаты выплатят до Нового года всем бюджетникам в РФ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России авансы и зарплаты выплатят до Нового года тем сотрудникам, которые получают указанные средства из государственного бюджета. Такое объяснение дал «Известиям» руководитель юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Он пояснил, что январские выплаты заработных плат, премий, соцвыплат и пенсий изначально закладывались властями в бюджет 2021 года. Если же аванс или зарплату в компании переводят в период с 10 по 30 число каждого месяца, то сотрудники получат выплаты уже в новом 2022 году, добавил Гавришев.

Также, по его словам, занимающиеся предпринимательской деятельностью работодатели должны выплачивать заработную плату и премии согласно своим регламентам в сроки, предусмотренные трудовым кодексом.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом. Кроме того, будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

Более того, до новогодних праздников власти стараются выдать детские новогодние подарки, а также помочь многодетным семьям и ветеранам. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период длинных каникул, заверила Бессараб.

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Анна Щербакова
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