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В НАТО назвали условие для переговоров по договору о безопасности с Россией

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ: Россия должна добиться деэскалации на Украине

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Чтобы начать переговоры с НАТО по заключению договора о гарантиях безопасности, Россия должна добиться деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, передает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и НАТО должен учитывать интересы Украины. Он также отметил, что любые договоренности между Россией и Брюсселем должны включать принципы европейской безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения на восток.

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Николай Чигасов
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