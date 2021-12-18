ГИБДД на сутки перенесла выдачу прав и регистрацию машин из-за сбоя

ГИБДД перенесла на сутки выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей из-за технического сбоя, который произошел в работе информационной системы службы в субботу, 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Как пояснили в ведомстве, россияне, которые были записаны на прием 18 декабря, смогут обратиться за получением услуг 19 декабря и в последующие дни. «Будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30 процентов», — уточнили в МВД.

Там добавили, что в настоящее время специалисты продолжают устранять последствия сбоя. Из-за этого сейчас ведомство не оказывает ряд услуг, в том числе по выдаче прав и регистрации машин. При этом административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, осуществляются в обычном режиме.

О крупном сбое в работе информационной системы ГИБДД стало известно ранее 18 декабря. В МВД заявили, что подобные сбои являются единичными, и заверили, что при выявлении ошибок в работе специалисты ведомства сразу же их устраняют.